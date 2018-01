"Ce n’est pas évident de placer une touche d’humour à la météo car tu n’as pas de répondant" , explique d’emblée la jeune humoriste Cécile Djunga qui fait la pluie et le beau temps sur la RTBF (ou TV5 Monde) en ce début d’année et qui, après son One Killeuse Show , se lance fin janvier dans son deuxième spectacle : Presque célèbre . "Après, ça m’amuse d’essayer de caler un petit truc sur un format aussi rigide. Je me réjouis quand on gagne une minute de clarté par exemple (sourire) ! C’est ce qui fait plaisir aux gens quand je vois les retours. Car c’est plus joyeux que ce qu’on a l’habitude de voir. Je ne fais pas des vannes mais c’est tellement rigide qu’il est bien de détendre un peu le truc. Le 1er avril, je rêve d’arriver en pyjama ou en lapin car tout est permis ce jour-là (rire) !"

Faire de la scène aide pour passer à la télévision ?

(...)