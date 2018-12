"L’objectif était de ramener les humoristes vers les Restos du cœur" , confesse Guillaume, co-organisateur de ces Restos du rire dont la première édition aura lieu le 24 février 2019 au Théâtre royal de Mons. "C’est l’humoriste Coluche qui a lancé toute l’histoire des Restos. Et David, avec tout son réseau d’humoristes - même s’il ne se sent pas comique - était la personne idéale pour lancer ces Restos du rire . Tous les humoristes (Pablo Andres, Jérôme de Warzée, Stella, Kody, Martin Charlier, Les Poufs, etc., NdlR) ont d’ailleurs répondu présents."

Celui qui est aujourd’hui le compagnon depuis quatre ans de David Jeanmotte ("On est vraiment en phase, confie le chroniqueur de la RTBF. Nos vestes en cuir, c’est notre côté Dupond et Dupont") insiste sur cette nécessité de le faire. Surtout aujourd’hui. "De plus en plus de gens sont dans la précarité. Il est important de marquer un coup, de poser un acte pour montrer qu’ils ne sont pas tout seuls. Une marque de soutien comme on aurait pu faire aux ‘gilets jaunes’ mais là, c’est par rapport aux personnes les plus précarisées de notre société… Une belle métaphore que j’emploie souvent : c’est le maillon le plus faible d’une chaîne qui définit sa rigidité. Et comme c’est par le plus faible que la chaîne se brise, renforçons-les donc au lieu de toujours leur en mettre sans cesse sur le dos."

"Une anecdote boueuse !"

Si Guillaume ne montera pas sur scène ("à part pour faire plaisir à papa et maman", sourit-il), David Jeanmotte sera bien sous les feux de la rampe lors de cet événement. "Je suis quelqu’un d’enjoué de base, un petit grelot qui n’arrête pas", souligne le chroniqueur du Grand Cactus, à qui le directeur du Théâtre royal de Mons avait déjà proposé de faire du one-man-show. "Et grâce à l’IFAPME, on va mettre en place ce spectacle. Mais comme il s’agit d’alimenter les Restos du cœur, ce n’est pas un challenge personnel pour moi, ni me mettre en danger. Je n’attends ni gloire ni critiques. Simplement remplir une caisse pour verser aux restos. Si j’ai mis cela en place, ce n’est pour être en concurrence avec mes amis humoristes. Je suis une entité, tout simplement. Et cette entité-là va mettre son grelot, sa maturité et ses histoires - parce que dans le milieu esthétique, j’en ai des fameuses à raconter (rires) ! - sur scène."

Au rayon des anecdotes de monsieur relooking ? "Il y en a de très salaces au festival de Cannes, donc celles-là, je ne peux pas les dire, sourit celui qui a été concierge beauté au Carlton de la Croisette. Mais je me rappelle d’une anecdote boueuse lors d’un shooting avec Natasha St-Pier. Elle a une peau un peu sèche… j’étais novice dans le maquillage et, à un certain moment, rien ne rentrait. Tout glissait sur son visage. Comme elle est amérindienne, son collagène est parti plus vite que la normale. Son maquillage ne rentrait donc pas dans la peau, j’avais une mélasse, une boue sur le visage de Natasha. J’ai dû lui cureter le visage avec un Coton-Tige pour ravoir tout le fond de teint que j’avais mis… car c’était une bouillabaisse (rire) !"

Les Restos du rire, 24 février 2019 à Mons. Réserv. : ticketmaster.be.