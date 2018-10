Ce mercredi, Anne-Laure Macq et Walid ont levé le voile sur la sixième édition de Viva for Life. Une édition marquée par l’arrivée d’Adrien Devyver dans le cube de verre. Celui-ci rejoint donc deux habituées, Ophelie Fontana et Sara de Paduwa. « On lui réserve un baptême de feu », déclare Ophelie Fontana qui rentrera dans le cube pour la deuxième année consécutive. De son côté, Sara de Paduwa sera enfermée dans le cube pour la sixième fois !Si le nom du parrain de cette édition n’est pas encore connu, on sait toutefois que c’est Amir, l’un des nombreux artistes à avoir répondu présents avec Alice on The roof ou encore Hooverphonic, qui délivrera les trois animateurs à la fin de l’opération, le 23 décembre prochain.