Les utilisateurs de Twitter sont devenus plus polis depuis que le réseau social a décidé de doubler la longueur de ses tweets. C'est ce que l'entreprise américaine a expliqué ce mardi 30 octobre.





C'est en novembre 2017 que Twitter a décidé de passer de 140 à 280 caractères par tweet. Avec ce changement, les twittos (utilisateurs de Twitter) ont pris l'habitude de dire "thank you" (merci) ou "please" (s'il vous plaît) plus souvent.





Plus de politesse mais aussi plus de contenus courts : en moyenne, les tweets en anglais font 33 caractères (1 caractère de moins qu'avant le doublement de la longueur des tweets). Seulement 1% des utilisateurs du réseau social utilisent entièrement les 280 caractères disponibles.