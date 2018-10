"La Belgique me manquait car j’ai énormément tourné ici à une époque, confie Pierre Aucaigne, aujourd’hui âgé de 58 ans, et star de l’émission Bon Week-end sur la RTBF dans les années 90. Puis le métier a fait que je suis parti ailleurs. Le cinéma m’a ouvert les portes aussi récemment, un peu sur le tard en effet, mais ce n’est pas frustrant pour autant. Au contraire, je me suis régalé dans Chouquette avec Sabine Azéma et Michèle Laroque ou encore dans Dr. Knock avec Omar Sy. De très belles expériences ! Je risque sûrement de revenir bientôt dans le troisième volet des Bodin’s (sourire)."

Et dans votre rôle mythique de Momo, béret vissé sur la tête et lunettes cassées… Avec le recul et à force de l’avoir joué, ce personnage ne vous aurait-il pas un peu brûlé les ailes ?

(...)