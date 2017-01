Il en va des superhéros comme du travail pour tout employé à peine remis des libations de fin d’année : quand il n’y en a plus, il y en a encore ! Déjà extrêmement envahissants au cinéma, les justiciers qui ne renâclent jamais à détruire quelques immeubles, voire à pulvériser des villes pour sauver l’humanité, étendent l’ombre de leurs super-costumes jusque sur les petits écrans pourtant bien planqués dans les salons. Pour y appliquer la même et très lucrative technique du cross-over.

Ainsi, après avoir bataillé ferme tout seuls (et avec quel succès), Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist (les aventures en solitaire de ce dernier commencent le 17 mars) décident de quitter leurs séries Netflix pour unir leurs forces dans la saga la plus attendue du fournisseur de vidéos et séries à la demande sur Internet, The Defenders. Pour changer, le quatuor se chargera de sauver New York (c’est fou que ce que les villes américaines peuvent attirer les super-méchants dès qu’ils acquièrent un petit pouvoir de destruction).

Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter et Finn Jones tiendront les rôles principaux, mais seront joliment accompagnés puisque Sigourney Weaver, Rosario Dawson, Scott Glenn ou Carrie-Anne Moss sont annoncés au générique (au contraire de la date de la première diffusion…).

En termes d’attente, The Defenders n’a pas de concurrence. Et pourtant, les séries événements ne vont pas manquer sur Netflix. À commencer par Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire , adaptation du best-seller de Lemony Snicket. Neil Patrick Harris ( How I Met Your Mother ) y tient le rôle du comte Olaf, ce qui devrait suffire à garantir le succès de cette première saison qui débute le 13 janvier.

Le même jour commencent les aventures animées de Tarzan et Jane, ce qui devrait réjouir les plus petits.

Une semaine plus tard, la saison 1 de Frontier, retraçant la lutte pour les richesses en Amérique, devrait plutôt attirer les amateurs d’Histoire sanglante. Sous ses airs de romances pour ados, Riverdale dévoilera les secrets des petites communautés aux USA dès le 27 janvier. Dès le 3 février, Drew Barrymore en verra de toutes les couleurs dans Santa Clarita Diet, sans connaître pour autant les déboires des catcheuses de G.L.OW. ou de Leila, une ado accro aux jeux en ligne dans Kiss Me First (pas de date précise annoncée pour ces dernières séries). Et il ne s’agit là que des nouveautés. Les fans de Kong : King Of The Apes, Lady Dynamite ou Master Of None, eux, attendent la suite de leurs séries avec impatience.