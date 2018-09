"Ce ne sera pas le Pablo Comedy Club mais un Comedy Club qui sent bon notre pays et sa belgitude ", insiste l’humoriste Pablo Andres, alias le célèbre agent Verhaegen, parti de RTL-TVI fin juin dernier pour la RTBF (notamment dans le Grand Cactus, voir ci-dessous). "Et la première soirée aura lieu le 14 octobre au centre culturel d’Auderghem, à Bruxelles ." Avant de varier les endroits, le but de son Golden Tich Comedy Club est de ne pas rester figé mais de se déplacer de ville en ville et de salle en salle.

D’où vous est venue cette idée de lancer un comedy club itinérant en Belgique ?

(...)