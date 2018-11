"On brainstorme toujours sur le personnage qu’on pourrait utiliser. Lequel est disponible et peut apporter une histoire différente. Dingo, dans sa folie, il peut nous embarquer dans cette histoire, il était donc un choix logique. La folie de Dingo pouvait nous emmener dans cette histoire loufoque de Noël."Parmi les people belges (Thomas Van Hamme, etc.) présents lors des 90 ans de Mickey le week-end dernier, le couple Élodie de Sélys et Benjamin Deceuninck avait aussi été invité à la fête avec ses enfants., confesse l’animatrice de 39 ans de la RTBF.