Facebook, le plus grand réseau social du monde, a connu mardi des difficultés d'accès durant une bonne partie de la journée à cause d'un problème lié à un serveur, mais la panne a finalement pu être résolue, a-t-on appris auprès du groupe.



Instagram, l'application de partage de photos détenue par Facebook, avait également annoncé rencontrer des difficultés techniques. "Plus tôt dans la journée, la configuration d'un serveur a causé des problèmes intermittents sur toutes les applications de façon globale, entraînant une expérience dégradée pour des utilisateurs", a déclaré à l'AFP un porte-parole de Facebook vers 24H00 GMT.



"Le problème a depuis été résolu, nous sommes de retour à 100% pour tout le monde, et nous sommes désolés pour les désagréments" causés, a-t-il ajouté. Le site indépendant Downdetector a publié une carte montrant des coupures affectant la plupart des endroits du monde, particulièrement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. La panne a semblé s'étendre du petit matin jusqu'à l'après-midi mardi en Californie, où le groupe aux 2 milliards d'utilisateurs a son siège. Le 12 novembre, Facebook était déjà tombé en panne brièvement en Amérique du Nord et du Sud.