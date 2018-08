Pour une surprise, c’est une surprise. Alors que La Première vient à peine de faire sa rentrée, on apprend que Francis Lalanne fera désormais partie des chroniqueurs de C’est presque sérieux, émission présentée, tous les jours, par Walid et qui propose une revue de l’actualité sur le ton de l’humour.

Le chanteur de 60 ans, que les téléspectateurs ont pu retrouver dans Fort Boyard cet été, posera une fois par semaine ses valises à Reyers pour offrir, en direct, sa chronique humoristique aux auditeurs de La Première. Une présence récurrente dans les studios de la RTBF qui s’explique par le fait que Francis Lalanne aurait, enfin, décidé de revenir vivre en Belgique, pays qu’il affectionne tant.

Il se serait, en effet, offert un pied à terre sur la Grand-place de Bruxelles. "C’est un endroit très cher à mon cœur. C’est une des plus belles places au monde avec la place Saint- Marc de Venise. Si pas la plus belle place", disait-il, il y a un an, à nos confrères de RTL Info. C’est dans l’un des bâtiments entourant le fameux lieu touristique belge que l’artiste a vécu à la fin des années 90. C’est d’ailleurs là qu’ont également grandi ses enfants. "C’était vraiment des années heureuses avec mes enfants sur la Grand-place de Bruxelles. J’étais au top de ma vie. De ma vie de père, d’artiste, d’enfant, de ma vie rêvée, de ma vie réelle, de ma vie tout court."

À défaut de croiser un jour Francis Lalanne sur "la plus belle place du monde", vous pourrez donc toujours l’écouter sur La Première.