Chaque jour, il croque l’actualité dans les pages de La DH "Les Sports" et celles de La Libre Belgique. Avec (im)pertinence, un œil souvent critique, parfois acerbe, sans jamais blesser mais en flirtant avec l’irrévérence.

Frédéric Dubus, appelez-le Dubus tout simplement, sort son annuel recueil de ses "meilleures" caricatures. On s’en bat les c… permet de se dérider en jetant un coup d’œil dans le rétro d’une actualité qui n’incite que rarement à se dérouiller les zygomatiques. Sous ses faux airs de Pierre Bachelet, il triture l’info tout au long de l’année. Et vient le moment fatidique où son éditeur l’oblige à trier sa production annuelle pour publier son (déjà) 12e album. "L’exercice ne me plaît qu’à moitié, car de nombreux dessins sont forcément dépassés, 10 % environ tiennent encore la route. Regarder en arrière a quelque chose de déprimant. Mais je reconnais que je souris parfois…"

Trump, Macron, la Coupe du monde, il y avait du taf en 2018 pour son crayon et son imagination. Même si l’optimisme est souvent remisé au placard. "Tout va mal. Mieux vaut en rire. Si le monde allait bien, je pourrais fermer boutique. La caricature rend la vie plus légère, plus supportable. Cela soulage un peu les gens."

