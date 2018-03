"Une dame me demandait dans la salle si ce n’était pas moi Fred Etherlinck, le mec qui a fini avant-dernier de l’Eurovision", lance d’emblée le comédien belge de 49 ans lorsqu’il se lance - en première partie de Farah - sur la scène du Kings of Comedy Club, la semaine dernière, à Bruxelles.Mais oui c’est bien moi, c’est gentil de me rappeler cet épisode sordide de ma vie… Mais si vous prenez la feuille des résultats à l’envers, vous verrez que je suis deuxième !"

(...)