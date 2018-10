À partir de ce mardi, Gaetan Bartosz se transforme en super-héros dans le Good Morning de Radio Contact. L’animateur, rebaptisé "Good Morning Man", va relever les défis les plus fous imposés par Maria del Rio et Olivier Arnould pour faire plaisir aux auditeurs de la station.

"L’objectif est de rendre service aux auditeurs et répandre la bonne humeur, en allant leur servir du café, par exemple. Ça peut partir dans tous les sens. Tout dépendra des défis que vont me lancer Maria et Olivier. Autant vous dire que je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé. Mais, connaissant les deux animateurs du Good Morning , je sens que ça va être du lourd", confie Gaetan Bartosz qui revêtira un costume spécialement imaginé pour lui par Raffaello, un auditeur de seulement trois ans. "Après un appel passé aux auditeurs pour imaginer un super-héros, son costume et sa confection, Raffaello a envoyé un dessin à l’équipe de Radio Contact. Il a été sélectionné parmi plusieurs dessins et a été confectionné par Andrea, qui n’est autre que la couturière de Franco Dragone. Heureusement pour moi, c’est un costume assez sympa et pas trop ridicule. En plus, grâce à lui, j’ai des tablettes de chocolat !" (rires)

"Chacun peut être un super-héros à sa manière, en consacrant quelques minutes de son temps à une bonne cause", continue l’animateur qui est également aux commandes de la tranche 10 h - 13 h de Radio Contact. "La radio, c’est mon média de prédilection. J’en fais depuis que j’ai 13 ans. Aujourd’hui, j’ai 30 ans et je me vois bien rester sur Radio Contact encore des années parce que c’est une station qui correspond à mon âge et à ce que je veux donner aux auditeurs."