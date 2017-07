Nous vous l’annoncions en exclusivité : cet été, et plus particulièrement du 24 juillet au 18 août, Benjamin Maréchal invitera plusieurs personnalités belges - que l’on connaît mais que l’on n’a pas l’habitude d’entendre ou de voir dans les médias - à prendre l’apéro dans le cadre de L’apéro avec…, une nouvelle émission diffusée, tous les jours de 18 h à 19 h, sur VivaCité.

Parmi les invités qui auront l’occasion de partager un verre et de parler de tout et de rien pendant une heure avec l’animateur de C’est vous qui le dites !, on retrouvera notamment Grégory Willocq, ancien rédacteur en chef et présentateur du RTL Info remercié de RTL-TVI en septembre 2016. Celui-ci a d’ailleurs choisi Louvain-la-Neuve comme lieu de rencontre. " Grégory Willocq a choisi cette ville parce qu’il y donne des cours de journalisme, parce qu’il y a fait ses études et, surtout, parce qu’il y retourne chaque fois avec beaucoup de plaisir ", nous confie-t-on à la RTBF.

Celui qui a intégré, depuis mars dernier, la cellule communication de Pharma.be parcourra différents sujets avec Benjamin Maréchal. De sa carrière à RTL-TVI à sa reconversion en passant par son départ inattendu de la chaîne privée ou encore la destination de ses prochaines vacances. Les deux hommes des médias ne manqueront évidemment pas de passer l’actualité en revue sur la terrasse d’un café.

Cette rencontre "décontractée " sera à découvrir le 7 août prochain sur VivaCité et à retrouver le lendemain matin dans La minute dancing du 8-9, une capsule vidéo présentée par Pauline Saive, dans laquelle des questions "directes" et "un peu plus osées" seront posées. Cete vidéo sera également disponible le soir même sur le site de VivaCité.