Hanouna, JCVD et François Damiens bientôt en spectacle

Avec Marc-Antoine Le Bret, l’imitateur révélé dans Touche pas à mon poste, c’est une kyrielle de stars qui débarquent au Smile an Song Festival.

"Plus de 60 voix en 60 minutes pour les moins de 60 ans !" stipule l’affiche de son premier spectacle. Mais Marc-Antoine Le Bret admet en imiter pas loin de 100 au total. De Yann Barthès à Kev Adams en passant par Cyril Hanouna, Laurent Ruqieur, les Simpsons, Julien Lepers ou encore les Belges Jen-Claude Van Damme, François Damiens et on en passe. "J’ai opté pour le créneau des gens de la télé pour me différencier des autres", explique celui qui a officié à la fois comme l’une des voix aux Guignols de l’info sur Canal +, dans Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna (et dans son émission sur Europe 1) ou encore comme chroniqueur hebdomadaire dans On n’est pas couché sur France 2. "Faire comme Laurent Gerra ou Nicolas Canteloup qui font de la politique, ça ne m’intéresse pas. Comme plein de gens de ma génération en fait. Me focaliser sur les animateurs télé ou les people, ça me permet d’être différent."

Tombé dans la marmite de l’imitation tout petit, voilà qu’il veut en faire son métier. "À 12 ans, je regardais Laurent Chaudemerle dans l’émission de Patrick Sébastien et il me faisait rêver en passant d’une voix à l’autre, raconte celui qui imitait déjà ses professeurs à l’école. Pour l’anecdote, je disais que je voulais devenir imitateur et mes profs en rigolaient. Laurent m’a conseillé et 8 ans après il m’a invité sur le plateau pour ma première télé. »

L’imitateur qui laisse cent voix

Et depuis, c’est le carton plein pour Marc-Antoine Le Bret. "Je n’ai pas fait de la télé pour faire de la télé, c’était pour être visible, insiste ce fan de zapping. Même si j’y ai pris goût. Ma toute première voix c’était Sophie Favier pour le côté caricatural de son cheveu sur la langue. Aujourd’hui, je fais plus de 80 voix mais ce n’est pas la quantité qui compte, c’est surtout l’originalité qui prime."

Ses trois ingrédients pour une bonne imitation ? "La gestuelle, le timbre de voix et le phrasé avec sa rythmique. Sans oublier d’être moderne et d’actualité pour ne pas paraître ringard." Celui qui ne peut s’empêcher d’imiter ("Ça m’arrive de parler tout seul dans la rue, je dois avoir un problème psychologique", plaisante-t-il) n’aime pas qu’on parle de caricature au sujet de son art. "Quand j’imite Philippe Candeloro qui parle plus de patineuses et de leurs petits culs plutôt que du patinage, je n’en rajoute pas, ce n’est pas de la caricature, il est vraiment comme ça (sourires) ."

Et si demain les stars qu’ils imitent l’attaque en justice pour contrefaçon, Marc-Antoine Le Bret a une manière bien à lui de contre-attaquer. "Ça me ferait de la pub (rires) ! Non mais ça n’arrivera pas, je ne suis jamais méchant. Puis il ne faut pas oublier que c’est toujours un honneur d’être imité. Quelque part, ça veut dire qu’on existe." -