Ingrid Franssen est, pour la deuxième année consécutive, le porte-drapeau de la grande action de générosité.

Depuis ce lundi, vous ne retrouvez pas Ingrid Franssen à partir de 5 heures du matin dans la Nosta Family de Nostalgie et c'est normal. L'animatrice des petits matins de la station radio prend l'antenne à partir de 8 heures à l'occasion du Nostalgie Magic Tour, une grande opération qui a pour but de récolter un maximum de cadeaux pour ensuite les redistribuer aux enfants dans le besoin via l'association Arc-en-Ciel. L'année dernière, l'action a récolté plus de 20 tonnes de cadeaux. Ceux-ci ont été redistribués à 8500 enfants à travers la Belgique.

"J'ai été très étonnée de voir des gens apporter des cadeaux dès 5 heures du matin. Cela montre que la générosité est toujours bien présente en Belgique", déclare Ingrid Franssen, l'un des portes-drapeaux du Nostalgie Magic Tour avec Jean-Marie de Bol. L'animatrice a d'ailleurs apporté ses propres jouets. "J'ai fait l'inventaire avant le début de l'opération. J'ai trouvé un grand carrosse de poupées et des jeux de société qui feront, je l'espère, plaisir aux enfants."