C'était l'anniversaire de Jean-Michel Zecca, aujourd'hui, et ses collègues lui ont préparé une surprise qui semble avoir touché l'animateur.



Au téléphone avec une femme qu'il croit être une auditrice, Zecca se retrouve un peu perdu dans le studio quand il entend sa propre fille lui souhaiter un bon anniversaire à l'autre bout du fil. Et quand celle-ci déboule dans le studio, c'est l'émotion qui prend l'animateur, au bord des larmes et peinant à trouver ses mots.



Un moment de tendresse toujours bienvenue, avant de reprendre le cours normal de l'émission !