Après 5 ans de travaux, le nouveau musée de l’Afrique centrale à Tervuren sera inauguré samedi et rouvrira au public dimanche. Il s’appelle désormais AfricaMuseum et est le plus riche du monde pour l’Afrique centrale.

Le musée ancien reflétait trop peu cette richesse et surtout, était encore trop ancré dans l’époque coloniale. Pour la diaspora africaine en Belgique, il incarnait l’esprit colonial et paternaliste. Bref, il ne répondait plus à notre regard contemporain sur l’Afrique. De plus, il n’était plus adapté à la muséographie moderne.

(...)