Depuis bientôt six ans, le musée du Louvre-Lens, situé à une heure et demi environ de Bruxelles, offre des expositions originales et diversifiées à raison de deux par an.

Jusqu’au 21 janvier 2019, c’est l’Amour qui est à l’honneur, à travers son histoire depuis la nuit des temps.

Un thème universel s’il en est car comme le dit Zeev Gourarier, commissaire de l’exposition, "tout le monde a un jour connu ou a été intéressé par l’amour".

(...)