"La cuisine et le couple, une histoire à s’nourir debout !, comme aime le rappeler la quinquagénaire Marie-Christine Maillard. Et un délire culinaire (voir la vidéo sur dh.be, NdlR) qui se poursuit pour une 2e année consécutive au célèbre festival. On ne danse pas mais on mange à Avignon (sourire) !"

15 ans après avoir été virée de RTL-TVI tout comme son mari Eddy De Wilde ("Ceux qui nous ont licenciés ont été licenciés à leur tour, on les revoit sans problème mais je préfère ma place à la leur !"), celle qui avait officié durant 15 ans sur la chaîne privée (Le coffre-fort, 1,2,3, c’est gagné ou encore Clip Clap), se consacre désormais totalement à son premier amour : la chanson !

Après ses albums Marie chante Trenet, Seul l’Amour ou encore sa tournée Hommage à Henri Salvador, celle qui avait fait ses débuts dans la musique classique poursuit sa création personnelle basée sur l’autodérision avec son spectacle Blues Chocolat. "Ma passion a toujours été de chanter et… de manger ! Alors, même si je fais un petit régime pour garder la ligne, pourquoi ne pas faire ce que j’aime ? D’où cette histoire de bouffe où mes chansons sont un hymne à la crème fraîche !"

Accompagné e du musicien et percussionniste de renom Alain de Campos (il a partagé la scène avec Phill Collins, Zucchero ou Lionel Richie), Marie-Christine Maillard a choisi le titre Blues Chocolat pour deux raisons. "Car le blues est la couleur musicale du spectacle. Et parce que quand on a le blues, on mange du chocolat, souligne la chanteuse dont la fille pourrait bientôt suivre la même voix que sa maman. Ce show n’est pas complètement autobiographique mais je pense qu’à force de le voir, j’ai fini par gaver mon mari autant que le personnage du spectacle (sourire) ! "

Interprétée et mise en scène, la recette est d’ailleurs réalisée pendant le show qui se termine par une dégustation de chocolats belges. Bref, après un passage sur Télé Bruxelles il y a quelques années, l’animatrice du RTL événements (où elle chantait en duo avec les invités) n’a aucun regret. "La télé, c’était un bel accident mais c’est bel et bien fini. Je m’éclate plus maintenant. Puis, en télévision, on tourne en rond aujourd’hui. Et avec le web, cela ne pas s’arranger. On a vécu les plus belles années de la télé."

---> Blues Chocolat, tous les jours (à 15h45), Le Clash Théâtre, jusqu’au 30/7 à Avignon. Les 10 et 11/11 au Petit Chapeau Rond Rouge à Etterbeek et le 12 à la Comédie en île (Liège). Infos : blueschocolat.be.