L’humoriste D’Jal rode son tout nouveau spectacle en Belgique. Interview exclusive.

"Je suis heureux de retrouver le public belge , confie l’humoriste français d’origine marocaine et célèbre pour ses sketches du Portugais. Tous les comiques disent ça mais c’est vrai. Vous êtes un peuple à part ! On y va toujours avec une forme d’appréhension et d’excitation. Je vais donc essayer de répondre présent. J’adore votre personnalité. Les Belges ont un total détachement. Une façon de vivre différente de la nôtre. Tout est grave mais rien n’est grave. Alors qu’en France, on est toujours pessimiste sur tout. Vous vivez beaucoup mieux vos soucis que nous. Ce qui explique la frustration des Français et les blagues sur les Belges à l’époque. Ils vous traitaient de cons ou vous rabaissaient par jalousie. Les Français enviaient votre ADN !"

