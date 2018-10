"Nous sommes des artistes donc on ne réfléchit pas comme un autre producteur de festival, confient Bruno et Vincent Taloche depuis le célèbre château Frontenac, emblème de la ville de Québec, où s’est déroulée cet été la 19e édition du ComediHa ! Fest qui mettait notamment en vedette Jarry, Elie Semoun (qui perce difficilement là-bas) et Kev Adams. Les concours ou les prix ne servent à rien s’il n’y a pas de suivi des prix. On s’est très vite rendu compte qu’au-delà de l’argent ou de l’objet, il était plus intéressant d’aller jouer dans quatre pays différents. On s’engage donc à prendre en charge le spectacle de notre gagnant durant un an et de venir jouer en prime time au Signé Taloche (qui fêtera d’ailleurs ses 20 ans cette année !, NdlR)"

(...)