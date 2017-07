Le graffiti date de 2002. Le réputé graffeur engagé Banksy, dont on ignore toujours l'identité, a peint au pochoir une petite fille qui lâche un ballon en forme de coeur sur la façade d'un magasin de Shoreditch à Londres. Pas la peine aujourd'hui de le chercher, il a été détaché en 2014 et vendu aux enchères pour environ 560 000 euros. Selon un sondage publié ce mercredi, il s'agit de l'oeuvre d'art préférée des Britanniques.

En seconde position, se hisse La Charette de foin (1821) de John Constable, suivie du tableau The Singing Butler (1992) de Jack Vettriano et du Dernier Voyage du Téméraire (1839) de JMW Turner. Dans le classement, on retrouve également trois pochettes d'albums comme Beatles Sgt Pepper par Peter Blake, Dark Side of the Moon de Pink Floyd créée par Hipgnosis et George Hardie, et Never Mind the Bollocks des Sex Pistols réalisée par Jamie Reid.