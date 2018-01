Son visage ne vous dit rien et pourtant… À 24 ans seulement, son nom figure au générique de près de 70 films et séries dans lesquels il a tourné. Sébastien Fouassier est cascadeur. Probablement un des meilleurs du monde malgré son jeune âge. Vous l’avez vu dans Julie Lescaut ou Joséphine, ange gardien, mais aussi des grosses productions comme 3 Days to Kill ou Rogue One : A Star Wars Story ! L’an dernier, il a intégré l’équipe des 11 pilotes qui se produiront dans Fast&Furious Live, le spectacle créé à partir des meilleures scènes d’action de ce qui est aujourd’hui une des franchises les plus bankable du cinéma.

Aux volants des voitures des films, le Français entend en mettre plein les yeux aux fans de Paul Walker, Vin Diesel et autres. "Quand on a passé les auditions, on savait que c’était pour Fast&Furious Live, qu’il fallait être très bon, qu’on allait faire une tournée mondiale de cinq ans et que ça allait être grandiose. Mais quand on a eu droit à une présentation le premier jour, on s’est demandé comment il était possible de réaliser ce qui était demandé ! C’est un spectacle révolutionnaire."

Comment êtes-vous arrivé là ?

"Je tournais Mission Impossible 6 en compagnie d’un ami pilote de rallye. Il m’a dit que le spectacle recherchait des pilotes de voiture. J’ai envoyé mon CV et fait les auditions. Quand on m’a dit que je figurais parmi les pilotes retenus, j’ai crié de joie ! C’était un défi pour voir où me situer. Il y avait 2.000 prétendants venant du monde entier."

Avez-vous, un jour, imaginé que vous pourriez être associé à cette franchise devenue mythique ?

(...)