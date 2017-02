"Je pense que c’est l’année de la magie, affirme Enzo Weyne, dit L’insaisissable, l’un des 7 magiciens du show The Illusionnists. Il y a eu l’époque du mentalisme puis de l’hypnose et maintenant c’est celle de la magie. Un film a bien boosté ce phénomène, Now You See me, Insaisissables . Qui a montré que la magie et les magiciens pouvaient être cool. La meilleure publicité possible pour notre art."

Et pour cause, après des émissions comme La France a un incroyable talent (où il a été découvert) et maintenant Diversion présentée par Arthur sur TF1, la magie est redevenue moderne. "Lors de mon passage à Incroyable Talent , c’était la première fois de ma vie sur un plateau télé, se souvient ce jeune illusionniste de 26 ans dont le tour de magie phare est de faire apparaître un hélicoptère sur scène. Il y avait des caméras partout, et malgré une installation à vue devant le jury, je devais arriver à bluffer tout le monde. Si un truc foirait, j’étais la risée de tous. Plus de 100.000 euros d’investissement et je ruinais ma carrière en direct. Un coup de poker !"

(...)

