Laa proposé l'été dernier à ses lecteurs et surfeurs une plongée en cinq épisodes au cœur d'un univers difficile d’accès et souvent méconnu, le secteur de l’Aide à la Jeunesse. À travers les cinq rendez-vous journalistiques, nous vous avions fait découvrir les coulisses de plusieurs institutions prenant en charge nos jeunes délinquants. Nawal s'est ainsi rendue dans cinq centres différents pour y rencontrer des filles et des garçons au parcours parfois très difficiles. Elle s'est ainsi rendue à Saint Hubert , à Saint-Servais , et à Wauthier-Braine

Notre journaliste a également consacré un volet de son enquête au voyage de rupture organisé par la communauté Wallonie Bruxelles. Ces voyages de trois mois organisés au Maroc ou au Benin visent à casser totalement les liens du jeune, le déstabilisant ainsi complètement, pour l’amener sur place vers quelque chose d’entièrement nouveau, et lui prouver ainsi qu’il est lui aussi capable de réaliser des choses.

Enfin, notre spécialiste s'est aussi intéressée aux alternatives à l’enfermement. En effet, lorsqu’un jeune a commis un fait qualifié d'infraction, les magistrats disposent de tout un panel de mesures possibles. Le placement en IPPJ n’est pas toujours la meilleure réponse face aux actes commis.

Dans la catégorie "photographie de presse", le jury a décidé d’attribuer le prix à M. Vincent Rocher pour sa photo "London calling".

Selon le jury, ce cliché est compréhensible par tous, au premier coup d’œil. Tous les éléments y sont et il résume parfaitement la problématique. Cette photographie est issue d'une série de reportages sur les réfugiés vivants, survivants, dirait M. Rocher dans la "jungle" de Calais. Il s’est rendu à plusieurs reprises dans ce camp de fortune où s'entassaient des milliers de personnes rêvant d'un avenir meilleur au Royaume-Uni.

Pour remettre les deux prestigieux prix dans les catégories "presse écrite "et "photographie", un jury composé de professionnels des médias (*) et de parlementaires s'est réuni à diverses reprises pour délibérer et octroyer la distinction 2016.

Toute la rédaction de la Dernière Heure/Les Sports félicite Nawal Bensalem pour son travail et sa récompense méritée. Bravo !



(*) Ces prix se destinent aux journalistes francophones, belges ou non, titulaires du titre de journaliste professionnel ou titulaire de la carte de stagiaire délivrée par l’AJP.



Le jury se compose de 11 membres, à savoir :

· le Président du Parlement (ou un vice-Président)

· 4 députés issus des quatre groupes politiques reconnus.

· 5 journalistes en activité

· 1 représentant de l’Association des journalistes professionnels (AJP)