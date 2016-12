La mythique comédie musicale CATS débarque en Belgique

Durant trois semaines (du 29 mars au 17 avril), la mythique comédie musicale CATS, composée par Andrew Lloyd Webber, sort ses griffes à Anvers. Plus de 35 ans après sa création, ce classique de Broadway sera à l’affiche de la toute nouvelle Salle Reine Elisabeth, qui a été inaugurée en novembre dernier.

Créé en 1979, CATS est le show de tous les records : joué dans plus de 300 villes, traduit en 15 langues et récompensé par sept Tony Awards ou encore deux Olivier Awards. Vingt ans après leur premier passage à Anvers (qui avait déjà conquis pas moins de 150 000 spectateurs), CATS ouvre un donc nouveau chat-pitre dans notre plat pays. Il ne s’agit cependant pas ici de la version française avec Chimène Badi mais bien de la version britannique sous-titrée en français et néerlandais.

Bref, avec ses costumes parfois kitschs et ses chorégraphies aussi chatoyantes que sensuelles, la comédie musicale aux plus de 73 millions de spectateurs dans le monde a de quoi faire chat-virer les cœurs ou faire ronronner de plaisir. Chat pristi !