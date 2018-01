Les bonnes traditions ne peuvent pas se perdre. Chaque année, la Revue du Théâtre des Galeries revisite l'actualité du millésime écoulé sur le ton de l'humour et du décalage. Charles Michel, Théo Francken, Paul Magnette, Marie-Martine Schyns (imbibée...), les stars locales Yvan Mayeur et Pascal Peraita magnifiquement campés, le couple Macron évidemment mais aussi les chanteurs à succès de l'année comme Ed Sheeran ou Julien Doré : tout y passe. Souvent à la moulinette.

Les hommes (et femmes...) politiques en prennent pour leur grade. C'est gentiment méchant. Quelques vannes sont convenues mais le tout, qui dure plus de deux heures, tient la route et fait passer un bon moment. Avec trois petits nouveaux cette année (plus de Maria del Rio...), le casting hommes-femmes est très équilibré avec un Bernard Lefrancq incisif politiquement, un Fabian Le Castel dont les imitations étonnent quelques chorégraphies enlevées. De quoi ravir un public toujours très friand de cette manière d'égratigner les puissants.

---> La Revue jusqu'au 28 janvier. Théâtre royal des Galeries, Galerie du Roi 32, 1000 Bruxelles

---> Calendrier complet sur www.trg.be