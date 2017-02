L’allure, le physique et parfois la voix, les sosies travaillent parfois d’arrache-pied pour ressembler au mieux à la star qu’il interprète sur scène. "Pour ressembler à Justin Bieber, je me suis fait faire un de ses tatouages et je me suis teint les cheveux en blond", nous explique Christopher Hagelstein, Verviétois de 22 ans qui a remarqué sa ressemblance avec le jeune chanteur lorsqu’il était en secondaire. "J’ai commencé à en jouer à l’âge de 17 ans et j’ai été invité dans plusieurs grosses émissions françaises pour en parler."

Emmanuel, alias James Richarts, le sosie de Johnny Hallyday, a lui aussi analysé les moindres détails du rockeur français." Tout petit, je voulais déjà ressembler à Johnny Hallyday. C’est ce que je voulais faire de ma vie et j’y suis arrivé. J’ai commencé par chanter aux karaokés et quand j’ai vu que ça fonctionnait bien, j’ai étudié un spectacle complet de Johnny. C’est à ce moment-là que j’ai travaillé son apparence. J’ai soigné mon look, fait ses tatouages et adopté le même style vestimentaire que lui", explique le sosie qui, une fois à la maison, redevenait Emmanuel. "Il fallait que je redevienne moi pour mon bien-être mental." Ce à quoi Ludovic Tournay, sosie de Claude François, tient également : "Avec les années, j’essaye de m’en détacher un peu pour avoir mon propre style à moi", confie celui qui se produit avec les vraies Clodettes de Claude François (prochain spectacle à La Louvière). "Je travaille les chorégraphies avec les Clodettes de Claude François car il a un style de danse particulier. Elles seules pouvaient m’aider à le travailler."

"L’année dernière, j’ai assisté à sept concerts de Johnny Halliday", continue l’homme de 47 ans qui a déjà eu l’occasion de croiser Laetitia et David Hallyday. "Je n’ai jamais croisé Johnny mais j’adorerais." Chris Bieber, quant à lui, a déjà eu la chance de croiser à deux reprises celui dont il est presque la copie conforme. "Je l’ai vu aux NRJ Music Awards et on a fait une photo ensemble. Quand il m’a vu, il était amusé de cette ressemblance mais on n’a pas vraiment parlé ensemble", confie celui qui, aujourd’hui, a totalement mis sa carrière de sosie de côté pour se consacrer au porno gay. "C’est un marché qui rapporte beaucoup, donc je continue là-dedans." Il aimerait toutefois revenir dans la chanson avec ses morceaux à lui.

Être sosie a parfois changé complètement la vie de certains artistes. Celle de Franz Goovaerts, par exemple, sosie d’Elvis Presley qui a été sacré champion d’europe et du monde. "Elvis m’a sauvé la vie. Il m’a permis de trouver mon chemin", explique l’homme originaire de Mont-sur-Marchienne, qui vit désormais aux États-Unis. "Je me suis un peu écarté de ce monde où il y avait énormément de compétition. Maintenant, j’essaye de m’occuper de ma carrière à moi et de me faire remarquer avec mes chansons à moi."

Johnny a également changé la vie de son sosie mais dans un autre domaine. "J’ai rencontré ma compagne alors que j’imitais Johnny", explique Emmanuel. "Elle est beaucoup plus fan de Johnny que moi et elle est contente car maintenant, elle a son Johnny à elle aussi !" (rire)

Anna recherche Elsa

Autre cas de figure dans la région de Charleroi. Il y a quatre ans, La Reine des neiges a créé un coup de tonnerre dans le monde du cinéma et celui de Fiona aussi. La jeune femme de 30 ans a, en effet, remarqué qu’elle ressemblait comme deux gouttes d’eau à Anna, la petite rouquine du célèbre film d’animation de Disney. "Disney m’a proposé d’envoyer mon C.V. au parc Disneyland Paris mais ce n’est pas ce que j’ai envie de faire", explique Fiona qui s’épanouit déjà dans son métier d’éducatrice.

Loin d’elle l’idée de tirer profit de sa ressemblance avec Anna, elle préfère faire ça bénévolement. "J’ai déjà joué le jeu pour des proches mais ça s’arrête là. Maintenant, si je trouve le sosie d’Elsa, je pourrais peut-être me lancer dans une activité complémentaire."