Le CDJ constate un manquement au droit de réplique, une déformation d’information et un défaut d’enquête sérieuse dans un article de La Dernière Heure qui reprochait une intention de nuire au président de la Ligue des droits de l’Homme

En rendant compte d’une information qui reprochait à Alexis Deswaef, président de la Ligue des droits de l’Homme, d’avoir tu une information dont il avait connaissance et de l’avoir fait à des fins déterminées, La Dernière Heure a porté une accusation grave qui nécessitait un droit de réplique de la personne concernée. En déformant et omettant des éléments de ce compte rendu qui allait à l’encontre de cette accusation, le média a également manqué à ses obligations d’enquête sérieuse et de prudence. Les articles 3 (déformation d’information), 4 (enquête sérieuse / prudence) et 22 (droit de réplique) du Code de déontologie journalistique n’ont pas été respectés.

L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.