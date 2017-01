Le CDJ constate une modération insuffisante des commentaires d’un article partagé sur la page FB de dh.be

Le CDJ a constaté ce 11 janvier 2017 que l’espace de discussion d’un article partagé sur la page Facebook de La Dernière Heure n’avait pas fait l’objet d’une modération suffisante. Il a estimé que l’éditeur n’avait pas mis à profit le système de gestion dont il disposait alors pour modérer dans un délai raisonnable des commentaires qui incitaient ouvertement et clairement à la haine raciale et à la discrimination, en contradiction avec l’article 16 du Code de déontologie et la Recommandation sur les forums ouverts sur les sites des médias (2011). Le CDJ n’a, par contre, par retenu les griefs que le plaignant avait formulés à l’encontre du titre de l’article à l’origine des commentaires, considérant qu’il ne déformait pas la réalité, ni ne stigmatisait une communauté.

L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.