Le Comte de Bouderbala, de basketteur pro à humoriste cinglant

Rien ne le destinait à devenir humoriste professionnel et pourtant… Plus jeune, c’est sur les plus prestigieux terrains de basket-ball américains que Sami Ameziane, alias le Comte de Bouderbala, brillait et, par la même occasion, se défoulait. Une vilaine blessure l’a toutefois écarté du ballon orange et rapproché du stand-up - d’abord aux États-Unis -, un domaine dans lequel il excelle. La preuve avec un premier spectacle à grand succès et un deuxième, Bouderbala 2, (à voir au Waterlol, le 14 septembre) qui se situe dans "la même veine" . "Dans ce one-man-show, je parle de mon évolution en tant qu’homme. J’y évoque des thèmes variés. Certains plus anxiogènes que d’autres comme le terrorisme, par exemple", explique l’artiste à l’humour cinglant qui est passé par le Jamel Comedy Club.

Est-ce facile de faire rire sur des thèmes anxiogènes ?

"À première vue, ce genre de thème ne fait pas rire mais c’est la façon dont on le traite qui rend ça comique. En tant que mec de Saint-Denis (Paris), j’ai grandi dans un certain milieu. Dans mon spectacle, je parle des habitants de Molenbeek. En tant qu’enfant d’une ville stigmatisée, je peux faire un parallèle. J’essaye de parler de toutes ces personnes dont on ne parle jamais dans ces villes-là."

Vous avez évolué dans le stand-up américain. Est-ce que de l’autre côté de l’Atlantique, les spectateurs sont friands du même humour qu’en Belgique ou en France ?

"Je pense que quand c’est drôle, c’est drôle. Dès que t’as de bonnes vannes, un bon storytelling et une certaine présence sur scène avec un accent, tu éveilles la curiosité du public américain. Les États-Unis, c’est le pays du show. Dans la salle, les spectateurs vont montrer qu’ils sont là. Certains vont même t’interpeller. En France et en Belgique, on a plutôt la culture du théâtre, les gens regardent le spectacle depuis leur fauteuil et sont plutôt passifs."

Est-ce que vous vous inspirez du stand-up américain pour monter vos spectacles ?

"Je suis une éponge. Ça veut dire que je m’inspire de tous les humours que je rencontre. Le belge aussi ! Je suis beaucoup d’humoristes belges. C’est intéressant parce qu’ils cartonnent en France et se positionnent toujours en dehors du territoire français dans leurs vannes. Ça me donne des idées parce que les références culturelles ne sont pas du tout les mêmes."

Avant le stand-up, vous vous êtes également frotté au slam avec un certain Grand Corps Malade…

"Oui, on est amis depuis que l’on a onze ans ! En fait, dès cet âge, j’ai commencé à écrire des trucs. Plusieurs poèmes traînaient dans mes tiroirs mais je ne me voyais pas les sortir à l’époque."