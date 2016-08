Le rire, cette bombe contre le terrorisme

Divers

Aujourd’hui, nous voulons faire rire les gens dans des endroits compliqués du monde, contextualise Gilles Morin, fondateur du Kings of Comedy Club à Bruxelles et vice-président du Juste Pour Rire. Le but est de développer la marque canadienne Juste Pour Rire (qui, pour rappel, détient 50 % du Kings) à l’international et métisser les cultures."

En collaboration avec la radio IFM (première radio libre de Tunisie, née après le printemps arabe de 2011 et qui a fait tomber Ben Ali), le Belge - avant de plancher sur une filiale en Afrique du Sud - a donc lancé le premier J uste Pour Rire (du 24 au 30 août dernier), dans l’amphithéâtre romain d’Hammamet. "La capacité d’un peuple à rire donne une vision de ce que la société est capable de faire", conclut le créateur du festival Kermezzo qui espère, à terme, exporter aussi nos humoristes noir, jaune et rouge.

