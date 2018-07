Pour la nouvelle édition de l'hebdomadaire, le Time a encore fait fort en faisait parler l'image.Cette fois-ci, l'une des responsables de l'aspect visuel du magazine, Nancy Burson, a mélangé les visages de Donald Trump et de Vladimir Poutine pour n'en donner qu'un seul. "", a-t-elle déclaré dans un communiqué.Le président américain a effectivement essuyé de lourdes critiques de la part des démocrates et des républicains pour son attitude lors du sommet, où il s'est publiquement rangé du côté de Poutine. Donald Trump a refusé de condamner Moscou pour son ingérence dans la campagne présidentielle américaine. Mais le résident de la Maison Blanche est depuis lors revenu sur ses déclarations jugées trop conciliantes à l'égard du maître du Kremlin.Nacy Burson, l'artiste qui a réalisé la couverture du magazine, a aussi réalisé une vidéo dans laquelle le visage de Trump se transforme lentement en Poutine, et vice-versa.Grâce à ce montage, Nancy Burson espère obtenir une réaction de la part des gens et les faire "réfléchir" quant aux similitudes entre les deux leaders. "