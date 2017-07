En ce 21 juillet, jour de fête nationale, les artistes Belges du Festival d’Avignon se sont retrouvés sous les couleurs du drapeau noir, jaune et rouge. Outre Alex Vizorek (France Inter et Salut les Terriens! à la rentrée) et Michaël Dufour, toute la planète people belge était de la partie.

De l’acteur et humoriste Renaud Rutten (Dikkenek, Le Petit Nicolas, etc,…) au comédien Michel de Warzée (le père de Jérôme de Warzée jouant dans la pièce les Meilleurs Alliés), en passant par l’humoriste Guillermo Guiz (France Inter), Isabelle Layer (spectacle Mademoiselle et journaliste sur France Télévisions), Philippe d'Avilla (connu grâce à Roméo et Juliette), Marie-Christine Maillard (ex-animatrice de RTL-TVI qui présente son spectacle Blues Chocolat). Mais aussi les humoristes Manon LePomme (en chaise roulante), Julie Villers, Véronique Gallo (produite par Kev Adams) et PE (qui a fait les premières parties de Gad Elmaleh et Kev Adams, Jamel Debbouzze, etc.). Ou encore Roda Fawaz (On the Road), le chanteur Antoine Chance (fils de Philippe de Geluck) et l’acteur Riton Liebman.

Bref, du beau monde bien de chez nous et qui porte fièrement nos couleurs belges.