Dix semi-remorques, 36 h de montage et 60 personnes, voilà ce qu’il faut pour reconstituer une ferme grandeur nature, le terrain de jeu préféré de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet. Depuis plusieurs années, ces deux comédiens y interprètent respectivement Maria Bodin et son fils Christian Bodin. Un duo mère-fils de campagnards qui peuvent être tantôt comme cul et chemise, tantôt comme chien et chat. (...)