Stan Lee est décédé ce lundi 12 novembre à l'âge de 95 ans. Derrière lui, l'homme a laissé une véritable trace dans l'histoire des bandes dessinées tout comme dans celle du cinéma. Voici les cinq plus gros succès dans la carrière de l'Américain.

X-Men: Une équipe de super-héros qui pèse... 270 millions d'albums

Tout le monde a déjà entendu parler des X-Men. L'équipe de mutants, gérée par le professeur Xavier, avait au début comme principal adversaire Magneto. Ils ont marqué longuement les esprits dans l'univers des cartoons et du cinéma. A ce jour, plus de 270 millions d'albums ont été vendus dans le monde.

Spider-Man: l'homme-araignée le plus populaire de la planète

Peter Parker, alias Spider-man, a été créé en 1962. Depuis, le succès a été total, que cela soit bande dessinée puis au cinéma. En tout, les histoires en BD de l'homme-araignée ont été vendues plus de 360 millions de fois. Au cinéma, de nombreux films ont été adaptés. Le Spider-Man sorti en 2002 et réalisé par Raimi a fait plus de 403 millions d'entrées aux USA et au Canada. Un succès incroyable.