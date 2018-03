Emotions garanties

La ronde des émotions peut aider son enfant à aborder le thème des émotions en mimant une situation ou en lisant un texte en faisant passer une émotion (peur, stress, colère...). L’objectif est de permettre à tous les membres de la famille de mieux parler de ce qui coince (ou pas), autour d’un jeu.

On a testé : Si au début, le jeu est simpliste pour un grand de 12 ans, rapidement, le challenger et lui permettre de lire des textes en faisant passer des émotions l’amuse et lui permet parfois de surpasser sa timidité.

La ronde des émotions : 15 euros © D.R.

Rapide Efficacité

Cortex est un jeu de cartes mettant notre cerveau au défi. De nombreuses épreuves sont proposées aux joueurs: challenge tactile, doublons, suites logiques, labyrinthes, tests couleurs... Mémoire, rapidité et réflexion stimulées.

On a testé : La version Cortex² convient aux enfants dès 8 ans (Avant, il existe la version kids). Le jeu est agréable pour toute la famille. Les méninges sont mises à rude épreuve mais ça reste ludique. On se laisse rapidement gagner par l’envie de l’emporter sur les autres par la logique, l’appel des sens et la rapidité.

Cortex² Challenge: 15 euros © D.R.

Enfants du monde

Faire découvrir le monde aux enfants dès 5 ans devient un jeu d’enfant. Et ce grâce aux trois épreuves du jeu Bioviva! Junior. Le dé "épreuve" déterminera le défi des joueurs: indiquer sur quel continent se trouve un monument ou merveille de la nature et voir à quelle zone il/elle est intégré(e) (zone montagneuse, désertique, de glace...); placer son pion en premier sur la carte pour retrouver un endroit évoqué sur les cartes jeux; ou mimer un animal.

On a testé : C’est aussi instructif que drôle. On révise sa géographie et ses connaissances en s’amusant, en famille. On aime surtout le packaging, en carton, sans plastique superflu, qui respecte la nature.

Bioviva !, le jeu: 20 euros © D.R.

Challenge orthographique

Mot pour mot voit s’affronter deux équipes: la première qui rapporte 6 lettres de son côté, gagne!

Les règles sont simples: trouver un mot sur un thème imposé (objet utile contre les zombies, une chose poilue, un animal avec des taches ou des rayures...). Chaque lettre du mot doit être ramenée vers soi, jusqu’à ce qu’elle sorte du plateau et tombe entre nos mains. Plus le mot trouvé est long, plus les chances de ramener des lettres vers ses équipiers sont élevées.

On a testé : Le jeu est parfait pour réviser l’orthographe des mots. On se décarcasse, on essaie de trouver des parades pour ramener des lettres vers soi. On rit beaucoup et... on apprend!