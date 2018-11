Les réactions affluent de partout après l’annonce du décès de Stan Lee.

Stan Lee, nous n’avons eu l’occasion de le rencontrer qu’une seule fois. À Los Angeles, en 2014, pour la présentation de The Amazing Spider-Man 2. Fidèle à lui-même, il avait assuré le show, aux côtés de Jamie Foxx, Emma Stone, Andrew Garfield et Pharrell Williams. “En toute modestie, je dois dire que la vedette, c’est moi, avait-il lâché dans un grand éclat de rire. Vous ne me croyez pas ? Pourtant, la première chose dont me parlent les scénaristes quand ils adaptent une de mes bandes dessinées, c’est du caméo qu’ils vont me réserver. J’y tiens beaucoup. Ce sont souvent les gags les plus drôles du film…”

Il n’en pensait pas un mot. Mais cela l’amusait énormément.

Sans surprise, sa disparition a donc causé un choc dans le monde entier. “Superhéros de sa création aux yeux de tous les fans de Marvel, Stan avait le pouvoir d’inspirer, de divertir et de connecter les gens”, a déclaré le PDG de Disney, Bob Iger. “Stan nous a légué un formidable héritage qui va nous rester toute notre vie”, a enchaîné le producteur Kevvin Feige.

Ils ne sont pas les seuls, loin de là, à avoir partagé leur tristesse. “Merci Stan, a tweeté Jamie Lee Curtis. Pour t’être mis au service de la protection de nos libertés, pour ta créativité et ton imagination. Tu étais et tu seras toujours un superhéros.”

“Merci Stan pour avoir permis aux gens qui se sentent différents de réaliser qu’ils sont spéciaux”, a ajouté Seth Rogen. “Il n’y aura jamais d’autre Stan Lee, a écrit Chris Evans, alias Captain America. Pendant des décennies, il a offert aux jeunes comme aux vieux de l’aventure, de l’évasion, du réconfort, de la confiance, de l’inspiration, de la force, de l’amitié et de la joie.”

Mais le mot de la fin, on le laisse à Josh Gad : “Respect pour un des plus grands esprits de notre époque.”