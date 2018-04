Les tableaux de Jean-Denis Lejeune font un tabac

Pour marquer les 10 ans de son ASBL Objectif Ô (qui fournit de l’eau potable dans des pays en développement), Jean-Denis Lejeune a décidé d’exposer ses œuvres pendant deux semaines à Bruxelles. "Cela fait plus de dix ans que je peins mais c’est la première fois que j’expose dans une galerie, confie le fondateur de Child Focus. La peinture, c’est mon exutoire, c’est libérateur."

Entre de l’abstrait galactique, des graviers de lave poétiques ou encore des couleurs revisitées, le Liégeois de 59 ans oscille selon ses envies. Et le public est venu en nombre (plus de 200 personnes), malgré une météo d’été ou encore le Télévie à la télé, à son vernissage qui se tenait ce samedi 21 avril à la galerie de la Toison d’or. "Il a beaucoup de talent, glisse Claude Barzotti - qui sort de quelques soucis de santé - venu soutenir son ami. Je pense d’ailleurs lui en acheter au moins une !"

En plus du Rital, plusieurs personnalités du show-business (comme le joueur de football Gaëtan Hendrickx du Sporting de Charleroi) ou politiques avaient fait le déplacement. À commencer par le président du CDH Benoît Lutgen mais aussi la ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Éducation permanente Alda Gréoli ou encore la ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de vie, de l’Environnement, de l’Énergie, de l’Aide aux personnes et des Personnes handicapées Céline Frémault.

Bref, en moins d’une heure, une dizaine de toiles ont donc ainsi été vendues. Au profit d’Objectif Ô. "Je n’en reviens pas", confessait Jean-Denis Lejeune, à la sortie, tout ému de l’attention que l’on porte à sa passion et à sa fondation.