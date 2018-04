"Aujourd’hui dès qu’il y a une cascade compliquée, on me contacte. Même les Américains car j’ai la réputation de toujours trouver une solution." Campé droit dans ses bottes, déterminé et énergique sous sa crinière poivre et sel, Mario Luraschi est passionné comme au premier jour.

Après 517 films et un nombre incalculable de cascades, ce maître écuyer et dresseur hors pair, est toujours en quête d’un nouveau défi à relever. Sa réputation dépasse les frontières de l’Europe.

(...)