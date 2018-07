"Ce n’est pas stressant mais excitant !, nous confiait Jamel Debbouze, quelques heures avant de monter sur scène et de présenter le huitième gala du Marrakech du rire qu’il a fondé, suivi l’année dernière par 70 millions de personnes grâce aux diffusions télévisées multiples à travers le monde ! Évidemment, il y a une part de doute mais il s’agit vraiment d’un truc où on a envie de bien faire et où l’on sait qu’on a l’occasion de rire à gorge déployée. Il y a des chances qu’on prenne énormément de plaisir et que ce soit contagieux. Donc on ne veut pas louper le coche !"

(...)