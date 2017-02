"Dans la vie, il faut une passion, raconte l’humoriste de bientôt 70 ans qui s’est toujours senti "un peu belge" vu qu’il a passé une partie de son enfance à Bruxelles (ses grands-parents tenaient un restaurant italien rue des Bouchers). Certains plantent des choux et des fleurs dans leur jardin. Moi, si je n’ai pas la scène, je suis malade. Je suis comme une plante, justement, qui ne va pas bien. Dès que je suis sur scène, je vis, c’est ma drogue. Il y a deux endroits où je suis heureux : sur scène et avec ma famille."

En effet, en plus de sa longévité dans le milieu, cela fait aussi plus 35 ans qu’il est marié ("c’est rare dans le métier mais c’est juste parce qu’on s’aime") et ses trois enfants suivent un peu le même parcours que leur illustre père. Entre une fille (Elsa) qui est dans la production cinéma et une autre devenue chanteuse (après son passage dans The Voice, Fanny vient de sortir un album sur YouTube), son fils Tom est comédien et… humoriste ! "Avec son pote Kevin, il a fait les premières parties de Gad&Kev et fera aussi les miennes en Belgique. Il a seulement 25 ans et Tom, c’est moi mais en mieux !"

Celui qui voulait devenir médecin quand il était gamin ("pour soigner les gens") parvient donc à ses fins en faisant rire à travers les générations. Pour ses 40 ans de scène, Michel Leeb réalise alors un mélange de sketches d’aujourd’hui ("sur notre mode de vie stressant, inquiétant et plein d’interdits") et d’hier (les cultissimes La mouche et le bourdon ou l’Africain), sans oublier son côté music-hall accompagné d’un orchestre. "Un vrai panorama de flash-back, souligne celui qui avait été adoubé par Jerry Lewis en jouant son sketch de la machine à écrire devant le légendaire Américain. Et je ne m’empêcherai pas de faire le Chinois ou l’Africain, ils font partie de moi. Les polémiques racistes sont ridicules. Il n’y a rien de méchant dans mes accents, on s’amuse. Il n’y a aucune différence entre ces gens-là. Il n’y a qu’une race : c’est la race humaine !"

Sa seule frustration ? "Le cinéma, admet celui qui tourne pourtant dans le prochain Claude Lellouch aux côtés de Johnny Hallyday, Dujardin et Bigard. Mais le 7e art ne me voulait pas. J’ai aussi fait des mauvais choix de films mais je les assume. Pour gagner ma vie, jeune, j’ai même tourné dans un film érotique, ça s’appelait Godfinger (sourires) ! Je n’avais aucune scène équivoque, j’étais juste un laveur de carreaux qui matait une petite scène de cul anodine. Mais à partir du moment ou ce n’est pas compromettant, je ne regrette pas. Ça fait partie de ma vie !"

Michel Leeb sera du 26 au 30 avril partout en Belgique.

Infos et réserv. : www.ticketmaster.be.