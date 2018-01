Qu’est-ce qu’une bonne Miss Belgique ? La beauté physique, indéniablement, joue un rôle majeur. Mais lorsqu’on parle avec les finalistes du concours 2018, celles qui vont participer ce soir à la grande finale, la chose est tellement évidente qu’elles évoquent surtout les autres critères.

Gaëlle Debruyne, 19 ans, de Destelbergen, à côté de Gand : "Le côté intérieur compte autant que le physique. Une fille canon ne sera pas une bonne Miss si elle n’a pas de l’intelligence, de l’amabilité, un sourire…"

Daphné Fanon, 20 ans, de Durbuy, Miss Province de Luxembourg : "Des valeurs intérieures. La beauté physique, bien sûr. Mais pour ça, les critères sont tellement différents chez chacun d’entre nous."

Britany Thiry, 22 ans, de Quaregnon, vise certainement très juste : "Si Miss Belgique entre dans une pièce, on doit la voir ! Prestance, élégance, et aussi savoir tenir une conversation en n’importe quelle circonstance."

Émilie Van Ooteghem, une autre Gantoise, 19 ans, de Zwijnaarde, répond à la question de manière incisive : "Miss Belgique doit être une fille unique."

Cette fille unique sera couronnée ce soir, à Plopsaland, La Panne, qui accueille la grande finale pour la cinquième année consécutive. Petite anecdote : l’une des trente filles viendra en voisine. Aloysi Desnouck, 18 ans, d’Adinkerke, habite juste à côté de Plopsaland.

Pour la sixième fois, la finale sera retransmise sur AB3. Depuis 2013, les audiences se situent entre 100.000 et 150.000 spectateurs. Le pic date de 2015. Depuis, les chiffres sont en baisse. L’explication ? Depuis la victoire, en 2013, de Noémie Happart, Madame Yannick Carrasco, il n’y a plus eu de Miss Belgique francophone. A-t-on une chance cette année ? Une petite… Disons-le, les quatre grandes favorites sont des Flamandes. Mais la Miss Namur, la grande Zoé Brunet, complète assurément le Top 5 des filles désignées comme des gagnantes potentielles.

De toutes, Zoé est certainement la plus spectaculaire, avec ses cheveux gonflés et bouclés à l’africaine. "Mes cheveux ? Ils sont naturels. On m’en parle beaucoup. D’une certaine manière, grâce à eux, je sors du lot." Cheveux naturels en raison d’origines mauriciennes. Pour le reste, maman tient un salon de coiffure. Zoé a 17 ans. Elle est la plus jeune des trente. Mais elle ne manque certainement pas de personnalité.

Une forte personnalité, c’est un peu la caractéristique des finalistes francophones. Britany Thiry, 22 ans, de Quaregnon, qui a terminé un bachelier en droit. Olivia Simmons, la Miss Bruxelles de 19 ans, qui suit une formation en thanatopraxie - "la préparation des morts, pour les rendre présentables quand on les rend à leur famille." Caroline Delforge, 18 ans, une francophone de Roulers, qui appartient à la famille des forains. Didem Çelebi, 19 ans, de Wezembeek-Oppem, qui a réussi l’exploit d’être élue Miss Brabant flamand en parlant à peine le néerlandais…

Mais les vraies favorites sont à aller chercher chez les néerlandophones. Coup de cœur personnel : Hélène Frederiks, Miss Flandre occidentale. Elle a de la prestance. Elle est très photogénique. À 24 ans, elle a aussi la maturité comme atout.

Les filles, elles, citaient souvent Vanille Seurs, la Miss Limbourg de 18 ans, comme Miss Belgique possible. Il y a trois ans, elle pesait vingt kilos de plus qu’aujourd’hui. Régime et sport : "J’aimerais être un exemple pour les filles plus fortes."

Il y a aussi le cas Angéline Fluor Pua ! Née en Belgique de parents venus des Phillipines. Elle, si on la croise dans la rue, personne ne se retourne. Elle monte sur une scène : elle devient une reine ! En 2016, cette étudiante en dernière année d’aviation a été élue Miss Philippines Europe. Elle a aussi été Miss Province d’Anvers, et Xhenia Goysens, qui avait été sa première dauphine, est persuadée qu’Angéline gagnera encore ce samedi.

Et si l’on cherche une Miss Belgique d’un type différent, ce sera Dhenia Covens, 24 ans. C’est Pocahontas ! Elle le dit elle-même. Lors du voyage en Égypte, une élection "pour rire" avait été organisée avec les clients de l’hôtel. Dhenia avait gagné.