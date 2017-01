L’ancien joueur de Mons et de Bruges fera ses débuts ce lundi dans Le Grand Débrief , l’émission foot de Proximus 11 et de La DH

À 34 ans, Mohamed Dahmane est encore footballeur à La Louvière Centre, en D2 amateurs. Il va désormais y ajouter une autre casquette : celle de consultant. Au même titre qu’Alex Teklak ou Thomas Chatelle, le Franco-Algérien a intégré l’équipe du Grand Débrief, l’émission animée tous les lundis par Vincenzo Ciuro.

"On m’avait déjà proposé plusieurs fois de devenir consultant, notamment quand je jouais en Algérie" , confie Dahmane. "Mais à l’époque ça ne m’intéressait pas trop, car je ne pensais pas à ma reconversion. Et j’avais encore trop envie de jouer au football au niveau professionnel."

Mais depuis, la donne a changé.

"Je suis rentré en Belgique pour me rapprocher de mon fils. Et quand j’ai eu le coup de fil de Vincenzo Ciuro pour me proposer d’intégrer l’équipe, je me suis dit : pourquoi pas ? On m’a toujours dit que je communiquais facilement et le projet m’a plu tout de suite. Je ne devrai pas jouer un rôle, je ne suis pas là pour qu’on me colle une étiquette. Je ne veux pas être le sniper de service ou le nouveau X ou Y. Je pourrai simplement être moi-même."

Ce qui veut quand même dire que Momo Dahmane sera très cash. Comme il l’a toujours été.

"Quand j’étais joueur, j’ai toujours eu l’habitude de dire ce que je pensais. Cela m’a d’ailleurs valu de voir certaines portes se fermer devant moi. Je continuerai à être franc en tant que consultant. Mon avantage, c’est que je sais ce qu’un footballeur pro peut vivre. J’ai vécu tout ça de l’intérieur. Je sais qu’un joueur peut connaître un jour sans. Mais je ne vais pas tous les excuser : je vois aussi que ce championnat de Pro League ne manque pas de joueurs surcotés…"

Quand il était joueur, Dahmane était lui-même de temps à autre visé par des critiques. "J’ai fait des études et j’ai un cerveau : cela me permettait de prendre assez de recul par rapport aux critiques. Elles font partie de ce monde particulier qu’est le football. Il faut simplement les accepter…"

