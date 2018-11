Petit tremblement de terre dans l’univers radiophonique. Après cinq saisons, On refait le monde devrait être supprimé de la grille de Bel RTL à partir de janvier prochain. Le débat quotidien mené par Patrick Weber en début de soirée reviendrait trop cher à la radio du groupe RTL Belgium. Outre le présentateur, ce dernier doit également rémunérer les différents chroniqueurs de l’émission. Parmi eux, Emmanuelle Praet ou encore Alain Raviart.

Une nouvelle plutôt surprenante quand on sait que le débat a doublé le résultat de la tranche depuis son arrivée il y a cinq ans. À sa place, Bel RTL mise sur un nouveau divertissement qui devrait moins lui faire mettre la main au portefeuille.

L’info dévorée par le divertissement

En remplaçant On refait le monde par du divertissement, Bel RTL renforce donc son envie de faire souffler un vent de légèreté sur sa grille des programmes. Un chemin déjà entamé, à la rentrée dernière, avec l’arrivée d’une première animatrice, à savoir Bérénice, aux commandes de La Matinale Bel RTL. Le rendez-vous de grande écoute a également été enrichi par On pousse le bouchon, une nouvelle émission humoristique débutant par Votez pour moi , chronique satirique d’André Lamy et Olivier Leborgne, qui a fêté ses dix ans d’existence l’année dernière.

Si Bel RTL continue d’informer ses auditeurs toutes les heures, notamment via le RTL Info 8 heures et le RTL Info 18 heures, la place de moins en moins importante accordée à l’information sur la grille de la station pose toutefois question. Au même titre que la présence d’un débat de société sur les ondes.

Son programme volant en éclats, Patrick Weber se retrouve sans émission sur Bel RTL. Le journaliste serait toutefois en train de discuter d’un nouveau projet avec les dirigeants de la radio.