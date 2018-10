Après une entrée de scène où il se la pète grave (c’est de l’humour, bien sûr!), Pablo Andres se targue aussi d’avoir reçu un message de son nouveau pote Thomas Meunier. Et l’humoriste, célèbre pour ses capsules vidéos en agent Verhaegen avec les diables rouges, fait écouter au public son message vocal. Le joueur du PSG est bien au bout du fil mais il... l’insulte. Salle hilare et le rythme n’aura alors plus baissé jusqu’au bout. Le but du Comedy club made in Pablo Andres étant de créer la surprise des invités, ces derniers étant révélés en live le jour J. Pas mal pour un ket dont le père lui disait plus jeune qu’il était « juste bon à attraper des mouches avec ton cul! »



Après Meunier, les deux séances (sold out) de ce dimanche soir ont rameuté du beau monde. Guillermo Guiz donnant un cours de seum ou comparant une fête sans alcool à... une réunion. Le mec de Bref, alias Kyan Khojandi, con-fessant sur son plan à trois ou encore un Sugar Sammy rigolant du kamasutra. La star canadienne d’origine indienne décrivant la Belgique comme « mon pays arabe favori ». Très interactif avec son audience, l’humoriste fut la mitraillette du rire de la soirée.

