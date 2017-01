Mais où s’arrêtera-t-il ? En tout cas, pas maintenant, en si bon chemin ! Pablo Andres - appelez-le au choix agent Verhaegen, Ramon Culo… -, le roi du rire découvert sur Radio Contact a pris d’assaut, ces dernières années, après les ondes, la télé ( Go for Zéro et Planète Pablo ) et les scènes de Belgique. Point d’orgue de son spectacle Entre nous 2.0. : un passage, très remarqué, le 28 avril prochain par de Forest National ! Pablo Andres, l’inclassable humoriste belge d’origine mexicaine, ne construira pas de mur entre lui et son public mais bien un grand moment dans l’histoire du rire de notre pays. Il est en effet en passe de devenir le premier comique belge à remplir, de 7.000 spectateurs en un seul soir, la salle mythique bruxelloise !

Bien sûr, avant lui, il y a eu François Pirette. Voilà une dizaine d’années, le désormais roi de l’audience de RTL se produisait deux soirs de suite à Forest. Mais alors dans une salle de bien plus petite capacité. Bien avant lui, en 1995, c’est Richard Ruben qui était devenu le premier humoriste belge à se produire à Forest National. Il avait alors réuni 5.000 spectateurs. Enfin, l’année dernière, la vedette féminine belge du rire, Nawell Madani, avait, elle aussi, été applaudie entre ces mêmes murs, mais dans une configuration réduite. Pablo Andres devrait donc créer l’événement dans trois mois.

Lui qui était parti pour se produire devant 3.000, 4.000 spectateurs a dû revoir son objectif à la hausse, tant les places pour son Entre nous 2.0. se sont vendues comme des petits pains. Plus de 5.000 tickets sont sont arrachés, en route donc pour une capacité de 7.000 spectateurs!"C’est énorme ! Je m’en rends compte… Mais je ne saute pas de joie tous les jours. Ce qui compte pour moi, c’est de me focaliser sur mon travail pour être capable de me renouveler. On ne dirait pas comme ça, mais c’est dur de faire marrer et de durer ! Pour l’heure, je veux faire au mieux ce spectacle à Forest National. C’est un challenge : plus c’est grand, plus c’est difficile mais plus c’est excitant !", s’enthousiasme Pablo.





Dans cette version en grand public, l’humoriste belge intégrera-t-il sa nouvelle chanson, UPCT (Un petit coup d’tazer ), un rap comique dont il connaît bien les codes, et dont voici un court extrait : "Verhaegen est sur l’affaire, Toutes les mains en l’air… Juste un petit coup, juste un p’ti coup d’tazer" ? "Je ne sais pas encore, je ne crois pas. J’ai vu beaucoup de spectacles d’humoristes et en général quand ils incorporent une chanson, ça fait vite foire aux boudins. Ça peut devenir vite un moment de malaise sur scène ! J’avais moi-même déjà ramené Ramon sur scène au Cirque Royal (pour son précédent titre latino, NdlR) et je n’étais pas satisfait. Mais la chanson, UPCT , sera d’office présente dans le spectacle à Forest, d’une façon ou d’une autre."

À Pablo de trouver la bonne astuce pour faire revivre sur scène son rap dont il vient de tourner le clip, en compagnie de ses deux acolytes du Good Morning, Maria et Olivier (lire ci-contre). "Ce qui m’intéresse, c’est de développer mes personnages différemment, sur scène, en radio, en télé et, ici, en chanson (avec l’agent Verhaegen), toujours dans le but de faire rire mais bien. Je ne vise pas un D6Bels Award avec cette chanson !" Quoique, on ne sait jamais… Lucide et imprévisible, ce Pablo Andres n’a pas fini de nous étonner !

Entre nous 20.0. À Forest National le 28 avril, www.sherpa.be





Maria Del Rio menottée et collée contre une voiture de police!

Ils ont donné de leur personne dans le dernier clip de Pablo - l’agent Verhaegen - Andres. "On cherche toujours le sens de ce qu’on a fait ! , plaisante Maria Del Rio. C’est surtout un petit clin d’oeil qu’on a fait ". Voici donc l’animatrice du Good Morning de Contact menottée et collée contre le capot d’un véhicule de police. "C’était la première fois pour moi ! Ce n’était pas si désagréable" , sourit-elle.

Pour Olivier Arnould, qui ne bénéficie pas non plus d’un traitement de faveur sous les coups de tazer de Pablo Andres/agent Verhaegen, l’expérience ne fait que confirmer tout le bien qu’il pense de l’humoriste du Good Morning : "C’est là qu’on voit qu’il n’y a pas besoin d’argent pour être pro ! Sans avoir de gros moyens, Pablo réalise vraiment des trucs géniaux !"

Maria, comédienne dans le sang (elle remontera sur les planches des Galeries en avril prochain), resterait presque bouche bée : "Au-delà d’être acteurs du clip de Pablo, on est spectateurs. Il est perfectionniste et gère tout de A à Z." Jusqu’à la venue d’un autre trublion de service, Kody…