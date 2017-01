Pascal Légitimus, le Black à part des Inconnus, est de retour sur scène avec son second one man show, Légitimus Incognitus.

Celui qui fait partie du célèbre trio comique des Inconnus et qui pense toujours bien le reformer un jour, repart à zéro après son Alone Man Show. "Je suis vraiment un débutant dans le one man show! insiste l'humoriste et comédien français de 57 ans (mais d'une mère d'origine arménienne et d'un père antillais) qui sera présent en Belgique lors du Smile and Song Festival, en février prochain. Bernard Campan et Didier Bourdon, qui font davantage du cinéma, m'ont d'ailleurs dit que j'étais fou! Qu'eux, ils n'oseraient pas se lancer seul sur scène." Son interview complète est à découvrir dans la Dernière Heure de ce vendredi 27 janvier.

Note: Légitimus Incognitus sera le 18 février, à 20h, au théâtre 140 de Bruxelles dans le cadre du Smile and song festival. Infos et réservations sur www.smileandsong.be