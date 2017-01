Suivi par plus 1,2 million d’abonnés, le jeune de 30 ans et originaire de Lorraine - d’où la sympathie des Belges envers ce frontalier - draine plus de 22 millions de vues sur YouTube par mois et touche plus de 500.000 personnes par jour. En à peine un an, il est devenu un YouTubeur incontournable de la Toile et a décidé de (re)monter - Kyan Khojandi, le mec de Bref, avait déjà fait ses premières parties (si, si) - sur scène.

En utilisant le PowerPoint comme personne, Pierre Croce -ancien employé de Dailymotion qui est passé par On ne demande qu’à en rire sur France 2- revient donc à ses premiers amours d’humoriste 2.0. Un fan de l’absurde qui a déjà fait un duo avec notre Alex Vizorek national au festival de Montreux et dont la mère lui a vraiment écrit un jour "Je suis une nouvelle guique." Au lieu de "geek".

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.